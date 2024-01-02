В Тернопольской области взрыв газа разрушил дом, хозяин в больнице
Вторник, 2 января 2024, 23:30
В Тернопольской области вечером 2 января произошел взрыв газа в частном доме, хозяин больницы.
Источник: ГУ ГСЧС в Тернопольской области
Дословно: "2 января в 18:05 поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в с. Хлоповка Хоростковской ТГ Чортковского района".
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"По прибытию на место происшествия подтвердился факт взрыва без дальнейшего горения, в результате которого жилой дом разрушен. Травмированный владелец дома, который в состоянии сознания госпитализирован в лечебное учреждение".
Детали: Вероятной причиной взрыва называют разгерметизацию внутренней системы газоснабжения.