Залужный поддержал идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных сил

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поддержал переименование Воздухофлотского проспекта в Киеве в проспект Воздушных сил.

Источник: председатель экспертной топонимической комиссии в городе Киев Александр Алферов в Facebook, ответ Залужного на депутатский запрос, обнародованный на сайте парламента

Детали: Согласно данным на сайте Верховной Рады, группа народных депутатов во главе с Романом Лозинским 5 октября направила запрос на имя главнокомандующего ВСУ с просьбой высказать свою позицию по указанному вопросу. 6 октября Залужный ответил нардепам, что поддерживает идею переименования Воздухофлотского в проспект Воздушных сил в столице.

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Как известно, ранее соответствующее переименование поддержало командование Воздушных сил ВСУ в лице генерал-лейтенанта Николая Олещука и командующего Воздушного командования "Центр" Анатолия Кривоножко.

Прямая речь Алферова: "Очень важно, что есть четкая и однозначная позиция военного командования. Потому что в Киевсовете до сих пор есть депутаты, которые решительно настроены сбивать предложение "проспект Воздушных сил" и навязывать "проспект Европейского Союза" - в местности Киева, где это неуместно. Несмотря на мнение киевлян, несмотря на официально высказанную позицию военных, несмотря на здравый смысл. Есть решение, как сделать и проспект Воздушных сил и проспект Европейского Союза с уважением к истории Киева, но многих политиков это не интересует.

Только от нас с вами зависит, сможем ли мы защитить название "проспект Воздушных сил", или позволим взять себя в заложники политических договорняков".

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Что предшествовало: За несколько дней петиция о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил набрала необходимое количество голосов. Киевсовет призывают поддержать обращение киевлян и отказаться от предложения переименовать проспект в честь Европейского Союза.

За переименование Воздухофлотского в проспект Европейского союза в Киевсовете выступила "Евросолидарность". Впоследствии партия провела рекламную кампанию, чтобы повлиять на голосование в "Киев Цифровой".

Проект решения с этим вариантом названия внес городской голова Виталий Кличко.

Напомним: В июне постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций поддержала переименование Воздухофлотского проспекта, чтобы почтить Воздушные силы ВСУ. Тогда речь шла о названии "Повітрянофлотський".