Ястремская вышла в четвертьфинал Australian Open, а Свитолина выбыла из турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал Australian Open, выбив "нейтральную" белоруску Викторию Азаренко. А Элина Свитолина досрочно завершила выступление, из-за травмы она не смогла доиграть матч 1/8 финала против чешки Линды Носковой.

Источник: "Суспільне Спорт", BTU (Большой теннис Украины)

Детали: Украина получила вторую представительницу в четвертьфинале Australian Open-2024: Даяна Ястремская выбила из турнира нейтральную теннисистку из Беларуси Викторию Азаренко.

Реклама:

Ястремская была одной из трех украинок, прошедших в четвертый круг на Australian Open-2024. Ранее украинка Марта Костюк разгромила в матче 1/8 финала "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву и впервые в карьере прошла в 1/4 турнира в Австралии. Ястремская тоже вышла в четвертьфинал впервые в своей карьере.

Ястремской, которая начала выступления еще в раунде квалификации, удалось выбить из турнира уже седьмую теннисистку. Ею стала Азаренко, с которой Даяна уже встречалась в четвертый раз (счет 2:1 в пользу "нейтральной" белоруски).

Матч между Ястремской и Азаренко длился 2:10 часа. Ястремская вела игру агрессивно и закончила поединок с 38 виннерами, но и совершила 37 невынужденных ошибок.

From qualifiers to quarterfinals 🙌



Dayana Yastremska taking it all in her stride 🎾 https://t.co/ZIcOyFEhL2