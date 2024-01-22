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Ястремская вышла в четвертьфинал Australian Open, а Свитолина выбыла из турнира

Елена РощинаПонедельник, 22 января 2024, 10:52
Ястремская вышла в четвертьфинал Australian Open, а Свитолина выбыла из турнира
Даяна Ястремская на Australian Open 2024 года, фото с X (Twitter) AusOpen

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал Australian Open, выбив "нейтральную" белоруску Викторию Азаренко. А Элина Свитолина досрочно завершила выступление, из-за травмы она не смогла доиграть матч 1/8 финала против чешки Линды Носковой.

Источник: "Суспільне Спорт", BTU (Большой теннис Украины)

Детали: Украина получила вторую представительницу в четвертьфинале Australian Open-2024: Даяна Ястремская выбила из турнира нейтральную теннисистку из Беларуси Викторию Азаренко.

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Ястремская была одной из трех украинок, прошедших в четвертый круг на Australian Open-2024. Ранее украинка Марта Костюк разгромила в матче 1/8 финала "нейтральную" россиянку Марию Тимофееву и впервые в карьере прошла в 1/4 турнира в Австралии. Ястремская тоже вышла в четвертьфинал впервые в своей карьере. 

Ястремской, которая начала выступления еще в раунде квалификации, удалось выбить из турнира уже седьмую теннисистку. Ею стала Азаренко, с которой Даяна уже встречалась в четвертый раз (счет 2:1 в пользу "нейтральной" белоруски).

Матч между Ястремской и Азаренко длился 2:10 часа. Ястремская вела игру агрессивно и закончила поединок с 38 виннерами, но и совершила 37 невынужденных ошибок.

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А Свитолина после второго гейма в 1/8 финала вызвала на корт физио, указывая на проблемы со спиной. После завершения медицинского тайм-аута она проиграла гейм на своей подаче и решила сняться с матча.

Ее соперница Линда Носкова впервые в карьере сыграет в четвертьфинале "мэйджора" и сразится с Даяной Ястремской.

Позже Свитолина объяснила, что ей прихватило спину.

Прямая речь: "У меня был спазм или я не знаю точно, что это, но это была стреляющая боль, которую я почувствовала в первом гейме, во время последних двух очков. Я ничего не могла сделать. Полностью заблокировало спину. Конечно, очень грустно (...).

Спина просто заблокировалась. Поясница полностью заблокирована. Поэтому, да, мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону. Это очень странное ощущение".

Детали: По словам Свитолиной, она почувствовала боль еще в первом гейме.

"Я немного чувствовала, но это вполне нормально. Я уже поиграла немного в теннис на этом турнире, так что знаете, к четвертому кругу, бывает, где-то немного прихватывает", – пояснила она.

По ее словам, раньше у нее не было особых проблем и "такой стреляющей боли". 

"У меня уже бывали какие-то повреждения спины, когда я просто чувствовала усталость на следующий день после матча, но это было действительно ниоткуда. Мне показалось, что кто-то выстрелил мне в спину", – рассказала теннисистка.

Свитолина надеется, что это краткосрочная проблема и что она сможет вернусь к тренировкам, возможно, через неделю. 

"Конечно, у меня будет долгий перелет – и это не помогает. В каком-то смысле мне придется жить одним днем, восстанавливаться, делать сканирование, как только я вернусь домой, и двигаться дальше. Надеюсь, у меня не будет ничего серьезного", – сказала она.

Справка: Элина Свитолина боролась за свой третий четвертьфинал на Australian Open и первый с 2019 года. Ранее она десять раз доходила до 1/4 финала на турнирах Grand Slam. Ее лучшим результатом на соревнованиях этой серии остается полуфинал на Уимблдоне (2019, 2023) и US Open (2019).

На Открытом чемпионате Австралии Элина Свитолина обыграла Тайлу Престон, Викторию Томову и Викторию Голубич. Украинка в третий раз в карьере и впервые с 2019 года не смогла доиграть свой поединок из-за травмы.

Темы: спортУкраинаАвстралия
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