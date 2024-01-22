Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, а Світоліна вибула з турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, вибивши "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренко. Натомість Еліна Світоліна достроково завершила виступ, через травму вона не змогла дограти матч 1/8 фіналу проти чешки Лінди Носкової.

Джерело: "Суспільне Спорт", BTU (Великий теніс України)

Деталі: Україна отримала другу представницю у чвертьфіналі Australian Open-2024: Даяна Ястремська вибила з турніру нейтральну тенісистку з Білорусі Вікторію Азаренко.

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Ястремська була однією з трьох українок, що пройшли до четвертого кола на Australian Open-2024. Раніше українка Марта Костюк розгромила у матчі 1/8 фіналу "нейтральну" росіянку Марію Тімофеєву і вперше в кар'єрі пройшла до 1/4 турніру в Австралії. Ястремська теж вийшла до чвертьфіналу вперше у своїй кар'єрі.

Ястремській, яка розпочала виступи ще в раунді кваліфікації, вдалося вибити з турніру вже сьому тенісистку. Нею стала Азаренко, з якою Даяна вже зустрічалася вчетверте (рахунок 2:1 на користь "нейтральної" білоруски).

Матч між Ястремською та Азаренко тривав 2:10 години. Ястремська вела гру агресивно й закінчила поєдинок із 38 віннерами, але й здійснила 37 невимушених помилок.

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From qualifiers to quarterfinals 🙌



Dayana Yastremska taking it all in her stride 🎾 https://t.co/ZIcOyFEhL2 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2024

А Світоліна після другого гейму в 1/8 фіналу викликала на корт фізіо, вказуючи на проблеми зі спиною. Після завершення медичного тайм-ауту українка програла гейм на своїй подачі та вирішила знятися з матчу.

Її суперниця Лінда Носкова вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі "мейджора" і змагатиметься з Даяною Ястремською.

Згодом Світоліна пояснила, що їй прихопило спину.

Пряма мова: "У мене був спазм або я не знаю точно, що це, але це був стріляючий біль, який я відчула в першому геймі, під час останніх двох очок. Я нічого не могла зробити. Повністю заблокувало спину. Звичайно, дуже сумно (...).

Спина просто заблокувалася. Поперек повністю заблоковано. Тому, так, мені дуже боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку в бік. Це дуже дивне відчуття".

Деталі: За словами Світоліної, вона відчула біль ще у першому геймі.

"Я трохи відчувала, але це цілком нормально. Я вже пограла трохи в теніс на цьому турнірі, тож знаєте, до четвертого кола, буває, десь трохи прихоплює", – пояснила вона.

За її словами, раніше у неї не було особливих проблем і "такого стріляючого болю".

"У мене вже бували якісь ушкодження спини, коли я просто відчувала втому наступного дня після матчу, але це було справді нізвідки. Мені здалося, що хтось вистрілив мені в спину", – розповіла тенісистка.

Світоліна сподівається, що це короткострокова проблема і що вона зможе повернуся до тренувань, можливо, за тиждень.

"Звичайно, у мене буде довгий переліт – і це не допомагає. У якомусь сенсі мені доведеться жити одним днем, відновлюватися, робити сканування, щойно я повернуся додому, і рухатися далі. Сподіваюся, у мене не буде нічого серйозного", – сказала вона.

Довідка: Еліна Світоліна боролася за свій третій чвертьфінал на Australian Open та перший з 2019 року. Раніше вона десять разів доходила до 1/4 фіналу на турнірах Grand Slam. Її найкращим результатом на змаганнях цієї серії залишається півфінал на Вімблдоні (2019, 2023) та US Open (2019).

На Відкритому чемпіонаті Австралії Еліна Світоліна обіграла Тайлу Престон, Вікторію Томову та Вікторію Голубич. Українка втретє в кар'єрі та вперше з 2019 року не змогла дограти свій поєдинок через травму.