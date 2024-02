Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, а Світоліна вибула з турніру

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у чвертьфінал Australian Open, вибивши "нейтральну" білоруску Вікторію Азаренко. Натомість Еліна Світоліна достроково завершила виступ, через травму вона не змогла дограти матч 1/8 фіналу проти чешки Лінди Носкової.

Джерело: "Суспільне Спорт", BTU (Великий теніс України)

Деталі: Україна отримала другу представницю у чвертьфіналі Australian Open-2024: Даяна Ястремська вибила з турніру нейтральну тенісистку з Білорусі Вікторію Азаренко.

Реклама:

Ястремська була однією з трьох українок, що пройшли до четвертого кола на Australian Open-2024. Раніше українка Марта Костюк розгромила у матчі 1/8 фіналу "нейтральну" росіянку Марію Тімофеєву і вперше в кар'єрі пройшла до 1/4 турніру в Австралії. Ястремська теж вийшла до чвертьфіналу вперше у своїй кар'єрі.

Ястремській, яка розпочала виступи ще в раунді кваліфікації, вдалося вибити з турніру вже сьому тенісистку. Нею стала Азаренко, з якою Даяна вже зустрічалася вчетверте (рахунок 2:1 на користь "нейтральної" білоруски).

Матч між Ястремською та Азаренко тривав 2:10 години. Ястремська вела гру агресивно й закінчила поєдинок із 38 віннерами, але й здійснила 37 невимушених помилок.

From qualifiers to quarterfinals 🙌



Dayana Yastremska taking it all in her stride 🎾 https://t.co/ZIcOyFEhL2