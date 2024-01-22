Языковой омбудсмен призвал ДБР проводить задержания на украинском

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень отреагировал на то, что ДБР распространило 22 января видео с задержанием подозреваемого в снабжении украинской армии некачественной одежды Романа Гринкевича, где работники обращаются к подозреваемому на русском языке.

Источник: Кремень в Facebook, Youtube-канал ДБР

Прямая речь: "На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию".

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При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык. Надеюсь, что в дальнейшем таких инцидентов не будет".

Детали: В офисе уполномоченного напомнили, что в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", к лицам, обязанным владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей принадлежат правоохранители .

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, что на YouTube-канале ДБР уже появилось видео с задержанием Гринкевича с украинскими субтитрами.

Что предшествовало: 22 января в Одессе задержали Романа Гринкевича, сына скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для ВСУ. Он находился в розыске. Прокуроры через суд получили разрешение на его задержание.