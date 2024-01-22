Сына Гринкевича задержали в Одессе: готовился сбежать за границу

В Одессе 22 января задержали Романа Гринкевича, сына скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о закупках Министерства обороны.

Источник: глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 22 января, ОГП, Государственное бюро расследований со ссылкой на заявление главы ГБР Алексея Сухачева на брифинге

Прямая речь Костина: "Хочу сообщить важную новость. Все помнят недавнее резонансное дело, в котором львовскому бизнесмену и его сообщникам сообщено о подозрении относительно поставок некачественной одежды для ВСУ на один млрд гривен.

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Четверо фигурантов сейчас находятся под стражей. Пятый сегодня утром был задержан в Одессе при попытке организации пересечения государственной границы. Пятый был объявлен в розыск".

Детали: Костин не уточнил, идет ли речь именно о Романе Гринкевиче. Однако ранее сообщалось, что Гринкевич является фигурантом дела и объявлен в розыск.

Обновлено: Офис генпрокурора сообщил, что его задержали правоохранители в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны.

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По данным следствия, он выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. В ГБР уточнили, что Гринкевич пытался скрыться в одной из стран ЕС. 22 января задержанный будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Бюро также опубликовало фото и видео задержания Гринкевича.

Что предшествовало: