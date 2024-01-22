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Сына Гринкевича задержали в Одессе: готовился сбежать за границу

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 22 января 2024, 10:39
Сына Гринкевича задержали в Одессе: готовился сбежать за границу
фот гбр

В Одессе 22 января задержали Романа Гринкевича, сына скандального львовского бизнесмена, который является фигурантом дела о закупках Министерства обороны.

Источник: глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 22 января, ОГП, Государственное бюро расследований со ссылкой на заявление главы ГБР Алексея Сухачева на брифинге

Прямая речь Костина: "Хочу сообщить важную новость. Все помнят недавнее резонансное дело, в котором львовскому бизнесмену и его сообщникам сообщено о подозрении относительно поставок некачественной одежды для ВСУ на один млрд гривен.

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Четверо фигурантов сейчас находятся под стражей. Пятый сегодня утром был задержан в Одессе при попытке организации пересечения государственной границы. Пятый был объявлен в розыск".

Детали: Костин не уточнил, идет ли речь именно о Романе Гринкевиче. Однако ранее сообщалось, что Гринкевич является фигурантом дела и объявлен в розыск.

Обновлено: Офис генпрокурора сообщил, что его задержали правоохранители в 6:50 утра при организации выезда за пределы страны.

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По данным следствия, он выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны. В ГБР уточнили, что Гринкевич пытался скрыться в одной из стран ЕС. 22 января задержанный будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Бюро также опубликовало фото и видео задержания Гринкевича.

 
 
 
 

Что предшествовало: 

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.
  • Вечером 18 января правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича.

Темы: ГБРОдессаОфис генпрокурора
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