Суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, которого объявили в розыск
Печерский районный суд Киева разрешил задержать сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа, которого ранее объявили в розыск.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно: "19 января 2024 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ".
Детали: Суд дал разрешение на задержание сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа.
Гринкевича младшего должны задержать "с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей".
Он является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд гривен.
В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УКУ). Остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.
Что было раньше: 18 января правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича. В ГБР сообщили, что сына львовского бизнесмена пока не нашли, однако подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявили.
Что предшествовало:
- 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
- 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
- Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
- Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
- Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.