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Суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, которого объявили в розыск

Алена МазуренкоПятница, 19 января 2024, 18:46
Суд дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, которого объявили в розыск
ФОТО - INSTAGRAM РОМАНА ГРИНКЕВИЧА

Печерский районный суд Киева разрешил задержать сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа, которого ранее объявили в розыск.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "19 января 2024 года Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ".

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Детали: Суд дал разрешение на задержание сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа.

Гринкевича младшего должны задержать "с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей".

Он является одним из фигурантов в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ на почти 1 млрд гривен.

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В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УКУ). Остальные четверо участников преступной организации находятся под стражей.

Что было раньше: 18 января правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича. В ГБР сообщили, что сына львовского бизнесмена пока не нашли, однако подозрение в мошенничестве и участии в преступной группировке ему объявили.

Что предшествовало: 

  • 29 декабря 2023 года работники ГБР задержали львовского бизнесмена, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, который предлагал взятку в 500 тысяч долларов США одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования. По данным источника УП, речь идет об Игоре Гринкевиче.
  • 30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн. 440 тыс гривен.
  • Сын Гринкевича заявил, что деятельность его семьи происходила в условиях действующего законодательства и скандал заказной.
  • Днем 11 января Государственное бюро расследований сообщило, что в рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд МОУ, были проведены обыски по адресам проживания и работы львовского бизнесмена, по адресам проживания директоров и офисов и подконтрольных ему компаний. Был начат процесс ареста активов.
  • Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений показало перечень разысканных активов Гринкевича и его родственников, среди них - элитная недвижимость, топавтомобили и оружие.

Темы: коррупцияГБР
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