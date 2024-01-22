Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В КНУ начали внутреннюю проверку по поводу контрактов на питание курсантов

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 января 2024, 23:37
В КНУ начали внутреннюю проверку по поводу контрактов на питание курсантов
Фото с сайта КНУ

В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко начали внутреннюю проверку распространенных в медиа сообщений о завышенных ценах на питание для курсантов.

Источник: сайт КНУ

Детали: Как отметили в университете, цены в соглашении сформировали на основании проведенного специалистами Минобороны мониторинга стоимости продуктов питания по всей Украине.

Реклама:

Кроме того, Счетная палата не выявила нарушений со стороны университета в 2023 году.

Впрочем, в учреждении признают, что произошла ошибка при внесении цены одного из продуктов.

Дословно: "Об заявленной в Каталоге КНУ стоимости на "Хек замороженный" по цене в 333 грн, то подчеркиваем, что это досадная техническая ошибка в документе, и по такой цене не было закуплено ни одного килограмма этой продукции".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Цена на воду – 8,00 грн. называют обоснованной и отмечают, что для рациона находящихся в стационарных условиях курсантов такая вода вообще не закупается.

Также отмечают, что в открытых источниках отсутствует информация о контрактах на поставку продуктов для фирм "Гранд консалт" и "Трейд лайнс ритейл". Цены на закупки у этих фирм журналисты назвали ниже, чем в университете.

Дословно: "Уже сейчас можно утверждать, что обнародованная в медиа информация о завышении необоснованна, ведь не отражает фактических обстоятельств. Университет продолжает внутреннюю проверку и готов к диалогу с представителями общественности и СМИ".

Что предшествовало:

  • 19 января издание "Наши деньги" опубликовало материал о том, что Национальный авиационный университет и Национальный университет им. Тараса Шевченко 29 декабря 2023 заключили с Минобороны соглашения на питание курсантов в своих столовых по ценам, которые значительно превышают цены остальных поставщиков продуктов для Минобороны.

Темы: Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Госдеп США о "демилитаризованной зоне" Путина: Россия могла бы начать первой

США требуют у Венгрии немедленного одобрения вступления Швеции в НАТО

ISW: Путин приступает к реализации долгосрочных планов на оккупированных территориях

The Insider: помощник депутата Бундестага украинского происхождения работает на ФСБ

Правительство согласовало проведение оборонных закупок через систему Prozorro

Залужный назвал три основные цели на 2024 год в войне с Россией

Все новости...

Читайте УП В Google News

Минобороны
Представители Украины и США провели первую совместную инспекцию предоставленного оружия
НАУ и университет Шевченко законтрактовали еду для курсантов дороже, чем у Гринкевича – СМИ
Проверка выявила некачественное питание военных на востоке
Последние новости
09:05
"Газсети" будут распределять газ на Тернопольщине
09:04
Ночью российские дроны попали в инфраструктурный объект на Кировоградщине
09:00
фотоВ США женщина приобрела на аукционе старые свадебные фото, которые принадлежат шпионке ЦРУ
08:39
Белый дом: 50 млрд евро от ЕС для Украины не заменят лидерства США в военной помощи
08:21
Госдеп США о "демилитаризованной зоне" Путина: Россия могла бы начать первой
08:14
ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов, 46 артсистем и ракетный катер
08:05
В Конгрессе США готовы оказать давление на Венгрию для принятия членства Швеции в НАТО
07:59
дополнено Оккупанты ночью запустили 24 "Шахеды", 11 из них сбили, еще 7 "локационно потеряны" − Воздушные силы
07:50
Россияне атаковали на 8 направлениях, за сутки было 63 боестолкновения − Генштаб
07:26
Лидер большинства в Сенате США ожидает голосования за помощь Украине на следующей неделе
Все новости...
Реклама: