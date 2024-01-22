В КНУ начали внутреннюю проверку по поводу контрактов на питание курсантов

В Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко начали внутреннюю проверку распространенных в медиа сообщений о завышенных ценах на питание для курсантов.

Источник: сайт КНУ

Детали: Как отметили в университете, цены в соглашении сформировали на основании проведенного специалистами Минобороны мониторинга стоимости продуктов питания по всей Украине.

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Кроме того, Счетная палата не выявила нарушений со стороны университета в 2023 году.

Впрочем, в учреждении признают, что произошла ошибка при внесении цены одного из продуктов.

Дословно: "Об заявленной в Каталоге КНУ стоимости на "Хек замороженный" по цене в 333 грн, то подчеркиваем, что это досадная техническая ошибка в документе, и по такой цене не было закуплено ни одного килограмма этой продукции".

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Детали: Цена на воду – 8,00 грн. называют обоснованной и отмечают, что для рациона находящихся в стационарных условиях курсантов такая вода вообще не закупается.

Также отмечают, что в открытых источниках отсутствует информация о контрактах на поставку продуктов для фирм "Гранд консалт" и "Трейд лайнс ритейл". Цены на закупки у этих фирм журналисты назвали ниже, чем в университете.

Дословно: "Уже сейчас можно утверждать, что обнародованная в медиа информация о завышении необоснованна, ведь не отражает фактических обстоятельств. Университет продолжает внутреннюю проверку и готов к диалогу с представителями общественности и СМИ".

Что предшествовало: