Кирби: Если Конгресс США не примет помощь Украине, это может иметь "катастрофические последствия"

По мнению координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, если Конгресс США откажется принимать дальнейшую помощь для Украины, это может иметь "катастрофические последствия".

Источник: Кирби, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Президент (Джо Байден - ред.) осознает, что другие страны наблюдают за тем, что мы делаем".

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"Но и наши союзники и партнеры также внимательно наблюдают за тем, как действуем мы, ведь руководство США оказало критическую поддержку Украине.

Мы буквально лидировали не только во взносах, но и в координации взносов других стран, чтобы доставить помощь в Украину".

Детали: По словам Кирби, очевидно, за этим (предоставлением помощи Украине - ред.) внимательно следит и президент России Владимир Путин, и лидер Китая Си Цзиньпин.

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В ответ на вопрос, что будет в случае отказа Конгресса принимать дальнейшую помощь для Украины, представитель администрации подчеркнул, что американское лидерство пошатнется, из-за чего некоторые страны также пересмотрят свои взносы.

"И это может иметь потенциально катастрофические последствия для Украины", - Кирби.

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