Удар россиян по Киеву: есть погибший, повреждения в трех районах, бушуют пожары, в одной из квартир неразорванная часть ракеты

В результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов, в Святошинском районе горят автомобили, пострадал 21 человек, еще одна женщина находится в состоянии клинической смерти, из жилого дома эвакуируют людей, поскольку в квартире обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала. Оккупанты били по Киеву ракетами разных типов.

(Ранее КГВА сообщила, что один человек погиб. Позже сообщения о погибшем удалили и добавили, что информация об одном погибшем человеке не подтвердилась. ГСЧС сообщается, что одна женщина находится в больнице в состоянии клинической смерти, проводятся реанимационные мероприятия − ред.) Однако о погибшем в Киеве сообщает также глава МВД Игорь Клименко.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, КГВА в Telegram, спикер КГВА Михаил Шаманов в эфире марафона новостей

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Прямая речь Кличко: "В Святошинском районе пылает здание, легковые авто и есть предварительная информация о попадании обломков в здание детсада (позже эта информация не подтвердилась − ред.). В Соломенском районе в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. На данный момент информации о пострадавших нет. Есть обращение к медикам по другому адресу в Соломенском районе".

Последствия удара по Киеву Фото ГСЧС

Детали: Также зафиксировано возгорание в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место.

По словам мэра, в Печерском районе есть попадание в нежилое здание. Подразделения экстренных служб направляются на место.

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Последствия удара по Киеву Фото ГСЧС

Обновлено: Позже Кличко сообщил, что в результате российской атаки пострадал 21 человек, в частности, 13-летний мальчик. Большинство из них в Соломенском районе. Шестерых человек госпитализировали.

Мэр Киева сообщает, что одну женщину доставили в реанимацию и по состоянию на 9:30 продолжают оказывать интенсивную помощь.

"Сейчас пострадавшая жива!", – подчеркнул мэр.

По состоянию на 8 утра продолжается тушение пожара в нежилом здании в Печерском районе.

"Информация о попадании в детсад в Святошинском не подтвердилась. Рядом с помещением заведения горят машины", − сообщил мэр.

По его словам, в Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажи. В квартире, где пожар, обнаружили одну пострадавшую.

Также в этом районе пылает нежилое двухэтажное здание. Службы работают на месте.

По словам спикера КГВА Михаила Шаманова, россияне нанесли по Киеву комбинированный удар ракетами разных типов.

Прямая речь Шаманова: "Столица была атакована комбинированным ударом. Сначала были запущены крылатые ракеты Х-101, Х-555 из района Каспийского моря. Затем, вероятно, была баллистика по Киеву. Скорее всего это "Искандеры", но точнее расскажут Воздушные силы".

Информация о последствиях по районам на 8:20 от КГВА:

Святошинский: возгорание припаркованных автомобилей; возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки,

Печерский: повреждение нежилого здания,

Соломенский: повреждение жилого дома,

Дарницкий: падение обломков на крышу многоэтажного жилого дома (без дальнейшего горения) и на территорию детского сада (без разрушений и пожара).

Информация обновляется и уточняется. На местах работают оперативные службы.

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