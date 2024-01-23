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Ракетный удар россиян: в Киеве пострадал 21 человек, еще одна женщина в состоянии клинической смерти

Ирина БалачукВторник, 23 января 2024, 09:30
Ракетный удар россиян: в Киеве пострадал 21 человек, еще одна женщина в состоянии клинической смерти
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

По меньшей мере 21 человек пострадал и еще одна женщина находится в состоянии клинической смерти в результате ракетного удара россиян по Киеву утром 23 января.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС в Киеве в Facebook 

Прямая речь Кличко: "В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 − госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Сейчас пострадавшая жива!"

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(По состоянию на 8:20 начальник КГВА Сергей Попко сообщал, что в Киеве один человек погиб, но позже сообщил, что эта информация не подтвердилась – ред.)

Детали: По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела в столице один человек находится в больнице в состоянии клинической смерти, еще 21 человек пострадал.

По состоянию на 11:20 все пожары в Киеве ликвидированы. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Последствия удара россиян по Киеву 23 января
Фото ГСЧС

Предыстория: 

Темы: Киевракетный ударВиталий Кличко
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