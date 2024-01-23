Ракетный удар россиян: в Киеве пострадал 21 человек, еще одна женщина в состоянии клинической смерти
По меньшей мере 21 человек пострадал и еще одна женщина находится в состоянии клинической смерти в результате ракетного удара россиян по Киеву утром 23 января.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС в Киеве в Facebook
Прямая речь Кличко: "В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 − госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Сейчас пострадавшая жива!"
(По состоянию на 8:20 начальник КГВА Сергей Попко сообщал, что в Киеве один человек погиб, но позже сообщил, что эта информация не подтвердилась – ред.)
Детали: По данным ГСЧС, в результате вражеского обстрела в столице один человек находится в больнице в состоянии клинической смерти, еще 21 человек пострадал.
По состоянию на 11:20 все пожары в Киеве ликвидированы.
Предыстория:
- Утром 23 января Воздушные силы сообщили о пусках крылатых ракет с российских бомбардировщиков.
- В Киеве во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, власти сообщали о работе противовоздушной обороны.
- Сообщалось, что в результате российского удара по Киеву утром 23 января в нескольких районах города есть повреждения домов и детсада, в Святошинском районе горят автомобили.