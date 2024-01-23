Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне стягивают под Петербург системы ПВО С-300: в сети появилось видео

Валентина РоманенкоВторник, 23 января 2024, 11:48
Россияне стягивают под Петербург системы ПВО С-300: в сети появилось видео
С-300. иллюстративное фото из Википедии

После успешных ударов украинских дронов по военным объектам в Ленинградской области российские власти начали устанавливать системы противовоздушной обороны С-300 вокруг Санкт-Петербурга.

Источник: телеграм-канал ASTRA

Детали: Российский паблик пишет, что после первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300.

Реклама:

Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Что предшествовало: 18 января 2024 года БПЛА атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга.

ВИДЕО ДНЯ

По данным "Украинской правды", за этими операции стоят украинские спецслужбы.

Читайте также: Игнат: Россияне насытили силами ПВО Крым и фронт, а дальше - проходной двор

Темы: РосcияПВОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией

Зеленский: В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны

Бой Усика с Фьюри отложили за две недели до поединка из-за травмы британца – СМИ

Отстраненному чиновнику Минобороны Нахкуру избрали меру пресечения

В законопроекте о мобилизации не хватает нормы о ротации – глава комитета по нацбезопасности

По данным из открытых источников, в Бельбеке было поражено по меньшей мере три самолета – Игнат

Все новости...

Читайте УП В Google News

Росcия
Россия из-за вторжения в Украину потратила половину ресурсов "на черный день"
Польша поднимала в небо авиацию во время массированного удара России по Украине
Урожайные сутки: ВСУ уничтожили 960 захватчиков, 59 ББМ и 51 артсистему россиян
Последние новости
02:08
На востоке страны из-за активности тактической авиации объявлена воздушная тревога
01:58
Байден прокомментировал авиаудар: наш ответ начался
01:10
обновляетсяРоссия запустила несколько групп ударных беспилотников
00:55
США ввели санкции против трех компаний, которые помогали делать "Шахеды"
00:15
США нанесли авиаудар по проиранским объектам в Ираке и Сирии
23:54
Болгария начала отправлять Украине 100 БТР со своих складов
23:43
The Washington Post пишет, что Залужному еще не выбрали замену
23:33
Власти Румынии заключили соглашение с фермерами и перевозчиками для прекращения протестов
23:01
Россия атаковала Миргородский район на Полтавщине, есть попадания
22:54
МИД Латвии предлагает властям проверить ключевые компании на связи с Россией
Все новости...
Реклама: