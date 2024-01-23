Россияне стягивают под Петербург системы ПВО С-300: в сети появилось видео

После успешных ударов украинских дронов по военным объектам в Ленинградской области российские власти начали устанавливать системы противовоздушной обороны С-300 вокруг Санкт-Петербурга.

Источник: телеграм-канал ASTRA

Детали: Российский паблик пишет, что после первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300.

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Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Что предшествовало: 18 января 2024 года БПЛА атаковали "Петербургский нефтяной терминал", а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга.

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По данным "Украинской правды", за этими операции стоят украинские спецслужбы.

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