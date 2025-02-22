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Война 2025

Катастрофа Ил-76 в России: Экспертиза подтвердила большинство переданных Украине тел пленных

Катерина ТищенкоСуббота, 22 февраля 2025, 18:12
Катастрофа Ил-76 в России: Экспертиза подтвердила большинство переданных Украине тел пленных
место крушения Ил-76, скриншот видео, Anadolu via Getty Images

Экспертиза подтвердила совпадение с ДНК родственников большинства переданных Россией останков тел украинских пленных, якобы погибших в результате катастрофы Ил-76 в Белгородской области.

Источник: руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Действительно, в декабре нам вернули 62 тела. По этому делу СБУ проводит расследование. От семей, которые обращаются в Коордштаб, знаем о почти 50 предварительных совпадениях останков, которые передали россияне, с ДНК родственников.

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Мы получили от российской стороны, по их легенде, останки тел, которые якобы находились в самолете, но доказательств того, что они находились именно там, у Координационного штаба на сегодняшний день нет".

Что предшествовало: В начале декабря уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, по ее заявлению - погибших при падении Ил-76 украинских защитников - , но эти останки требуют дополнительной идентификации.

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18 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что экспертиза тел может длиться до двух месяцев.

Предыстория:

  • Днем 24 января 2024 года в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию. В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными.
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
  • Позже Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство подчеркнуло, что не располагает данными, находились ли  на борту упавшего самолета украинские пленные.
  • Омбудсмен Лубинец сообщил, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области РФ, находилось большое количество военнопленных, о чем заявляло Минобороны РФ и другие представители страны-агрессора. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация с Ил-76 непонятная, поскольку Россия не показывает трупы.
  • Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергла требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.

Ил-76 в Россиипленные
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