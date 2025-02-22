Катастрофа Ил-76 в России: Экспертиза подтвердила большинство переданных Украине тел пленных

Экспертиза подтвердила совпадение с ДНК родственников большинства переданных Россией останков тел украинских пленных, якобы погибших в результате катастрофы Ил-76 в Белгородской области.

Источник: руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу

Прямая речь: "Действительно, в декабре нам вернули 62 тела. По этому делу СБУ проводит расследование. От семей, которые обращаются в Коордштаб, знаем о почти 50 предварительных совпадениях останков, которые передали россияне, с ДНК родственников.

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Мы получили от российской стороны, по их легенде, останки тел, которые якобы находились в самолете, но доказательств того, что они находились именно там, у Координационного штаба на сегодняшний день нет".

Что предшествовало: В начале декабря уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, по ее заявлению - погибших при падении Ил-76 украинских защитников - , но эти останки требуют дополнительной идентификации.

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18 декабря омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что экспертиза тел может длиться до двух месяцев.

Предыстория: