Передача "тел с Ил-76": Через месяц-два будет известно, действительно ли это останки пленных – Лубинец

Экспертиза тел, которые, как утверждает Россия, являются останками украинских военнопленных, погибших при падении Ил-76 в январе 2024 года, может длиться до двух месяцев.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "За последние два месяца у нас улучшилась процедура репатриации тел с обеих сторон. Достаточно большое количество наших погибших российская сторона передала украинской. Но могу ли я утвердительно сказать, что нам передали тела с Ил-76, пока не будет проведена экспертиза? Нет. Надеюсь, мы сможем ответить украинскому обществу на этот вопрос через месяц-два".

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Что предшествовало: 8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников.

В начале декабря уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, по ее заявлению - погибших при падении Ил-76 украинских защитников - , но эти останки требуют дополнительной идентификации, которая сейчас ведется.

Предыстория: