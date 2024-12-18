Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Передача "тел с Ил-76": Через месяц-два будет известно, действительно ли это останки пленных – Лубинец

София Середа, Валентина РоманенкоСреда, 18 декабря 2024, 18:02
Передача тел с Ил-76: Через месяц-два будет известно, действительно ли это останки пленных – Лубинец
Обломки самолета Ил-76 под Белгородом, скриншот из видео СК РФ, опубликованного ТАСС

Экспертиза тел, которые, как утверждает Россия, являются останками украинских военнопленных, погибших при падении Ил-76 в январе 2024 года, может длиться до двух месяцев.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "За последние два месяца у нас улучшилась процедура репатриации тел с обеих сторон. Достаточно большое количество наших погибших российская сторона передала украинской. Но могу ли я утвердительно сказать, что нам передали тела с Ил-76, пока не будет проведена экспертиза? Нет. Надеюсь, мы сможем ответить украинскому обществу на этот вопрос через месяц-два".

Реклама:

Что предшествовало: 8 ноября по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников.

В начале декабря уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова в интервью пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" заявила, что Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли при падении Ил-76 в Белгородской области 24 января.

РЕКЛАМА:

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что Россия передала тела, по ее заявлению - погибших при падении Ил-76 украинских защитников - , но эти останки требуют дополнительной идентификации, которая сейчас ведется.

Предыстория:

  • Днем 24 января 2024 года в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. Источники УП в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.
  • После падения российского Ил-76 в Белгородской области РФ ряд российских СМИ распространили заявления председателя комитета Госдумы России по обороне Андрея Картаполова о том, что в нем якобы находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен; украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет ситуацию. В ГУР подтвердили лишь, что на 24 января планировался обмен пленными.
  • Через несколько часов после появления информации о падении Ил-76 Генштаб ВСУ обнародовал заявление, в котором намекнул, что этот самолет был военной целью и перевозил боеприпасы для российской армии.
  • Позже Главное управление разведки МОУ констатировало, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство подчеркнуло, что не располагает данными, находились ли  на борту упавшего самолета украинские пленные.
  • Омбудсмен Лубинец сообщил, что Украина пока не увидела никаких признаков того, что на военном самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области РФ, находилось большое количество военнопленных, о чем заявляло Минобороны РФ и другие представители страны-агрессора. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что ситуация с Ил-76 непонятная, поскольку Россия не показывает трупы.
  • Россия не предоставила Совету безопасности ООН доказательств того, что на борту военно-транспортного самолета Ил-76 были военнопленные украинцы, и отвергла требование проведения международной комиссией расследования того, что произошло под Белгородом 24 января.

Ил-76 в Россиипленныеправа человекавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье

Зеленский анонсировал важные кадровые решения

Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Зеленский о Фицо: Похоже, Путин поручил открыть второй энергетический фронт

фото"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Все новости...
Ил-76 в России
В Коордштабе прокомментировали заявление РФ о возвращении тел с Ил-76: идет экспертиза
Москалькова заявила, что Россия передала Украине тела погибших при падении Ил-76
В России возле военного аэродрома упал самолет Ил-76, на борту было 15 человек
Последние новости
20:18
Бизнесмены рассказали, о чем говорили на встрече с Зеленским
20:00
видео Безуспешная охота: полярники "Вернадского" показали, как тюлень спасается от хищников
19:55
Украинские дроны составили 96% от всех БпЛА для Сил обороны – Умеров
19:53
ФутболСудаков признан лучшим игроком чемпионата по итогам 2024 года
19:23
Налоговиков обяжут носить камеры
19:02
Зеленский поручил разведке передать Азербайджану факты о катастрофе самолета
18:47
Премьер Молдовы угрожает "Газпрому" арбитражем из-за прекращения поставок газа
18:41
Россия заявила, что останавливает поставки газа в Приднестровье
18:33
Пророссийские хакеры атаковали сайт МИД Италии и ряда аэропортов
18:19
Зеленский анонсировал важные кадровые решения
Все новости...
Реклама:
Реклама: