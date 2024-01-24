Схема с опекунством детей для избежания мобилизации: отстранен глава суда

Суд отстранил от должности председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского, которого подозревают в организации схемы по избежанию мобилизации, которая заключалась в оформлении мужчин единственными опекунами ребенка.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Дословно САП: "23 января 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью одного из районных судов Одесской области, которого уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации".

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Детали: По данным УП, речь идет о Боярском. Срок отстранения - до 9 марта 2024 года, в пределах срока досудебного расследования.

Что предшествовало: В рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установлено, что судья получил 1500 долларов США за обещание принять решение об установлении место жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу.

16 января следственный судья ВАКС применил к Боярскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 059 800 грн залога. Залог был внесен, поэтому САП обратилась в ВСП с ходатайством об отстранении его от правосудия.

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