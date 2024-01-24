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Схема с опекунством детей для избежания мобилизации: отстранен глава суда

Валентина РоманенкоСреда, 24 января 2024, 12:35
Схема с опекунством детей для избежания мобилизации: отстранен глава суда
Александр Боярский в суде. фото: Грати

Суд отстранил от должности председателя Белгород-Днестровского горрайонного суда Александра Боярского, которого подозревают в организации схемы по избежанию мобилизации, которая заключалась в оформлении мужчин единственными опекунами ребенка.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Дословно САП: "23 января 2024 года по ходатайству руководителя САП Высший совет правосудия отстранил от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью одного из районных судов Одесской области, которого уличили в получении неправомерной выгоды за принятие решения, которое помогло бы избежать мобилизации".

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Детали: По данным УП, речь идет о Боярском. Срок отстранения - до 9 марта 2024 года, в пределах срока досудебного расследования.

Что предшествовало: В рамках досудебного расследования, которое осуществляют детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ, установлено, что судья получил 1500 долларов США за обещание принять решение об установлении место жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом, чтобы отец ребенка использовал такое решение во избежание мобилизации и как основание для выезда с ним за границу.

16 января следственный судья ВАКС применил к Боярскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 1 059 800 грн залога. Залог был внесен, поэтому САП обратилась в ВСП с ходатайством об отстранении его от правосудия.

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Предыстория:

  • 9 января СБУ сообщила о ликвидации масштабной коррупционной схемы в Одесской области, где суд за 3,5 тысяч долларов взятки принимал решения, которые позволяли военнообязанным мужчинам избегать мобилизации и выезжать за границу.
  • Издание NGL.media установило, что Боярский был организатором схемы избежания мобилизации мужчин, когда военнослужащие подавали рапорты на увольнение из армии на основании того, что после развода они остались единственными опекунами своих несовершеннолетних детей. Фиктивные разводы с последующим лишением матери права воспитания ребенка в пользу отца массово оформлялись через Белгород-Днестровский горрайонный суд.

Темы: уклонистысудАнтикоррупционная прокуратура
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