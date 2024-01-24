В России ищут новые способы для подавления критики войны – разведка Британии

В России придумывают новые меры для обуздания тех, кто активно критикует российскую агрессивную войну против Украины, среди них - предложение отбирать имущество у таких людей.

Источник: разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 24 января, цитирует "Европейская правда"

Детали: Недавно в Государственную думу РФ внесли проект поправок в Уголовный кодекс о конфискации имущества за "фейки" и "дискредитацию" российской армии.

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Британская разведка отмечает, что 22 января Госдума России обсуждала законопроект об аресте финансовых активов, включая имущество, у россиян, которые открыто критикуют российскую армию и "специальную военную операцию".

"За последний месяц ряд известных российских писателей и музыкантов были осуждены за критику войны", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о принятых в 2022 году поправках к российскому закону "об иностранных агентах", который уже давно используется для репрессий против оппонентов кремлевского режима.

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По данным российского мониторингового агентства по правам человека "ОВД-инфо", в 2023 году 217 человек и организаций были признаны "иностранными агентами". По состоянию на 3 ноября 2023 года, по данным Министерства юстиции России, общий список "иностранных агентов" составлял 707 человек.

Как отметили в разведке, новое законодательство, скорее всего, направлено на то, чтобы сдержать и заставить замолчать антивоенную оппозицию.

"Этот недавний законопроект в сочетании с мерами в отношении иностранных агентов, вероятно, имеет целью полностью ограничить критику войны", – подчеркивается в обзоре.