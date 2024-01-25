Два "Шахеда" попали по предприятию в Криворожском районе, вспыхнул пожар

Россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами", два вражеских дрона попали по территории предприятия в Криворожском районе, в результате чего вспыхнул пожар.

Источник: глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко в Telegram

Прямая речь Ситниченко: "Ночью враг атаковал территорию Криворожского района. Около полуночи 2 беспилотника оккупанта попали по территории одного из предприятий Глееватской общины. На месте попадания возник пожар, который службы ГСЧС уже ликвидировали".

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Детали: Глава РВА добавил, что люди не пострадали.

В то же время он в очередной раз призвал жителей во время воздушной тревоги переходить в безопасное место.

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