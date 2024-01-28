Россияне снова атаковали промышленный объект в Кременчугском районе – ОВА

В результате российской атаки, по предварительной информации, снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавщины.

Источник: председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Дословно: "Второй день подряд враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации, снова есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе".

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Обновлено: Позже Пронин добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кременчугском районе Полтавщины.

В воскресенье вечером во время воздушной тревоги Воздушные силы ВСУ сообщили о баллистической ракете в направлении Кременчуга, в районе были слышны взрывы.