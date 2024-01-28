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Умеров: Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах, много нарушений

Катерина ТищенкоВоскресенье, 28 января 2024, 23:55
Умеров: Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах, много нарушений
Рустем Умеров, фото из его Facebook

Минобороны с правоохранителями проводят незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах и фиксируют много нарушений, также проводятся незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.

Источник: министр обороны Рустем Умеров в Facebook

Дословно: "Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем много нарушений.

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Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки. Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости".

Детали: Также Умеров сообщил, что команда министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях.

"Обнаружили недопоставку продовольствия на более 50 млн грн. Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе, Министерство обороны изменило поставщика некоторым воинским частям", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: 19 января Министерство обороны сообщило, что в ответ на жалобы военных внепланово проверило склады некоторых воинских частей на востоке страны и нашло нарушения по качеству, количеству и срокам поставок компанией-победителем на поставку продуктов для Вооруженных сил.

Темы: МинобороныУмеров РустемТЦК
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