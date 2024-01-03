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Массированная атака 2 января: количество пострадавших в Киеве возросло до 54

Алена МазуренкоСреда, 3 января 2024, 13:55
Массированная атака 2 января: количество пострадавших в Киеве возросло до 54
фото: ГСЧС

На утро 3 января известно, что в результате вражеской массированной атаки за прошедшие сутки в столице пострадали 54 человек, 2 человека погибли.

Источник: КМВАГСЧС

Дословно КМВА: По состоянию на 13-00 03.01.24 уже 54 человека пострадали, 2 погибли. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы.

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Детали: Было спасено 57 человек, на свежий воздух вывели 134 человека.

В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

На утро 3 января в Киеве ликвидировали возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв.м.

ВИДЕО ДНЯ

Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.

Напомним:

  • 29 декабря и 2 января россияне совершили две массированные атаки по Украине.
  • 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты. В основном целились по столице.
  • Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
  • Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
  • Количество погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву 29 декабря увеличилось до 30 человек, в больнице от полученных травм умер еще один человек.

Темы: ракетный ударКиеввойнаобстрел
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