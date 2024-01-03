Массированная атака 2 января: количество пострадавших в Киеве возросло до 54

На утро 3 января известно, что в результате вражеской массированной атаки за прошедшие сутки в столице пострадали 54 человек, 2 человека погибли.

Источник: КМВА, ГСЧС

Дословно КМВА: По состоянию на 13-00 03.01.24 уже 54 человека пострадали, 2 погибли. У большинства пострадавших - минно-взрывные травмы.

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Детали: Было спасено 57 человек, на свежий воздух вывели 134 человека.

В результате вражеской ракетной атаки пострадали жилые дома, склады, частные автомобили и автосалоны в Соломенском, Святошинском, Печерском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы.

На утро 3 января в Киеве ликвидировали возгорание складских помещений в Подольском районе, общая площадь которых составила 5000 кв.м.

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Продолжаются работы по разборке и проливке конструкций.

Напомним: