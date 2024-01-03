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Премьер-министр Польши считает, что Европа в стратегической перспективе - цель агрессии России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 23:17
Премьер-министр Польши считает, что Европа в стратегической перспективе - цель агрессии России
ДОНАЛЬД ТУСК. ФОТО: GETTY IMAGES

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Европа в стратегической перспективе является мишенью российской агрессии, поэтому континент в целом должен быть сильнее РФ в военном плане, чтобы защитить собственные границы.

Источник: Туск на пресс-конференции по итогам заседания правительства в среду, 3 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР

Детали: Польский премьер объявил, что при правительстве будет создан Комитет по вопросам безопасности, который будет заниматься вопросами улучшения безопасности границ Польши, "особенно воздушного пространства", и "усилением восточного фланга с участием наших союзников".

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"Мы уже подготовили с главой Министерства иностранных дел Радославом Сикорским такую инициативу, призыв учесть потребности европейской оружейной промышленности, чтобы как можно быстрее поддержать Украину, не в последнюю очередь потому, что почти вся российская экономика уже перешла на систему военного вооружения и Европа остается далеко позади", – добавил Туск.

По его словам, идея заключается в том, чтобы "мобилизоваться, используя имеющиеся дипломатические средства и убеждения, чтобы весь ЕС понял, что без радикально увеличенных усилий в сфере вооружений мы останемся далеко позади".

"Это будет означать одно: Европа будет уязвимой к прямой российской атаке в ближайшие несколько лет. Никто не может сомневаться, что в стратегической перспективе Европа является целью российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России будет очевидным с точки зрения военных возможностей", – считает глава правительства Польши.

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Поэтому, по словам Туска, "абсолютной потребностью момента в связи с украинской ситуацией является то, что Европа в целом должна быть сильнее в военном отношении, чем Россия, и это единственный способ защитить европейские и польские границы".

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января – усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить пусковые площадки и командные центры РФ.

Темы: ПольшаЕвропаРосcия
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