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Блокировка границы: правительство Польши пошло на уступки требованиям фермеров

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 15:21
Блокировка границы: правительство Польши пошло на уступки требованиям фермеров
Фото: Getty Images

В Министерстве сельского хозяйства Польши заявили, что готовы выполнить все три требования фермеров, которые угрожали возобновить протест на границе с Украиной.

Источник: заместитель министра Михал Колодзейчак, комментируя требования фермерской ассоциации "Обманутое село", которая решает, возобновить ли протест на КПП "Медика" на границе с Украиной, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Прямая речь: "Министерство принимает все три требования фермеров и начнет работу над их выполнением".

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Детали: Среди прочего, фермеры хотят больших субсидий для производителей кукурузы, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.

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Темы: ПольшаУкраинаграница
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