Блокировка границы: правительство Польши пошло на уступки требованиям фермеров
Среда, 3 января 2024, 15:21
В Министерстве сельского хозяйства Польши заявили, что готовы выполнить все три требования фермеров, которые угрожали возобновить протест на границе с Украиной.
Источник: заместитель министра Михал Колодзейчак, комментируя требования фермерской ассоциации "Обманутое село", которая решает, возобновить ли протест на КПП "Медика" на границе с Украиной, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Прямая речь: "Министерство принимает все три требования фермеров и начнет работу над их выполнением".
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Детали: Среди прочего, фермеры хотят больших субсидий для производителей кукурузы, дополнительных денег на кредиты ликвидности и сохранения сельскохозяйственного налога на текущем уровне в следующем году.
Что предшествовало:
- Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.
- 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.
- В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.
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