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Польские фермеры заявили, что 4 января возобновят блокирование пропуска "Медыка-Шегини"

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 3 января 2024, 15:48
Польские фермеры заявили, что 4 января возобновят блокирование пропуска Медыка-Шегини
Фото: Getty Images

Польские фермеры из организации "Обманутое село" заявили, что с 4 января собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

Источник: лидер организации Роман Кондрув в комментарии агентству PAP, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест".

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Предистория:

  • Накануне в Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.
  • Кондрув обещает, что на этот раз протест будет жестче – будут пропускать только по одному грузовику в час.
  • Польские фермеры требуют от правительства субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на прошлогоднем уровне.
  • Фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.
  • 24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.
  • В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий для разблокирования границы.

Темы: ПольшаУкраинаграница
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