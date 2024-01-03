Польские фермеры заявили, что 4 января возобновят блокирование пропуска "Медыка-Шегини"

Польские фермеры из организации "Обманутое село" заявили, что с 4 января собираются возобновить блокаду пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

Источник: лидер организации Роман Кондрув в комментарии агентству PAP, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест".

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