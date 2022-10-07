Зеленский: Курильские острова – это Япония

Президент Владимир Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии, которая временно оккупирована Россией.

Источник: Зеленский во время видеообращения 7 октября, указ президента №692/2022

Прямая речь Зеленского: "Сегодня принято важное решение – справедливое, юридически безупречное, историческое.

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Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией.

Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть соответствующее заявление Верховной Рады. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения".

Детали: Согласно указу Зеленского, Украина подтверждает свое уважение к "суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации".

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По словам президента, Россия не имеет никакого права на эти территории, и "все в мире это хорошо знают", поэтому "надо наконец действовать" и "освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой".

Зеленский убежден, что "только так мир может вернуть полную силу международному праву".

"Этой войной против Украины... Россия поставила себя в условия, когда это теперь лишь вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится сейчас под контролем Кремля.

Агрессор должен проиграть. Так и будет. Чтобы такие войны больше не повторялись, и чтобы мир был действительно долгосрочным. Ничего не должно остаться захватчикам", – подытожил Зеленский.

Справка: Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны.

После войны все Курильские острова были "включены" в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, считая их оккупированной частью страны. Площадь спорных островов составляет 5 тыс. км², общая площадь спорной территории – примерно 200 тыс. км².

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