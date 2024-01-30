Западные СМИ допускают, что увольнение Залужного – вопрос времени, и оценивают риски

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал указ об отставке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, но такое развитие событий все еще возможно.

Источник: собеседники "Украинской правды", "Financial Times", "The Economist", BBC News Украина

Детали: Высокопоставленные источники УП в команде Зеленского утверждают, что по состоянию на вечер 30 января указ об увольнении Залужного не готовился.

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Дословно Economist: "Увольнение одной из самых популярных фигур в Украине было бы очень противоречивым и стало бы поворотным моментом в конфликте Украины с Россией. Пока господин Зеленский не объявил о замене генерала. Но это не значит, что генералу Залужному ничего не угрожает. Это может быть просто потому, что его замена еще не определена".

Детали: По данным "The Economist", 29 января Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности, но он отказался.

По словам четырех собеседников FT, знакомых с переговорами, Зеленский предложил Залужному новую роль советника по вопросам обороны. Двое из них сказали, что Зеленский четко дал понять Залужному, что независимо от того, согласится ли он на эту роль, он будет уволен с нынешней должности.

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Четыре собеседника FT сказали, что, хотя в офисе Зеленского было принято решение об увольнении Залужного, его могут не уволить еще некоторое время после того, как сообщения об этих планах появились в украинских СМИ.

По словам этих четырех источников, пока непонятно, кто заменит Залужного на посту главнокомандующего. Возможными кандидатами FT называет командующего Сухопутных войск Украины Александра Сырского и руководителя Главного управления военной разведки Кирилла Буданова, которые являются близкими к Зеленскому.

Источники BBC в военных кругах говорят, что ни Сырский, ни Буданов не горят желанием занимать кресло Залужного и отказались от этого назначения. С другой стороны, говорит источник в одной из украинских спецслужб, нельзя представить, что какой-либо генерал откажется выполнять решение президента о назначении главнокомандующим.

Собеседники ВВС в секторе обороны Украины говорят, что в нынешних обстоятельствах отставка главнокомандующего ВСУ выглядит вопросом времени. Мол, количество разногласий между Зеленским и Залужным достигло критической черты. Вероятно, речь идет не просто о разных взглядах на боевые действия, а о личных противоречиях и нехватке доверия между ними.

По данным ВВС, в Офисе президента в понедельник встречались Владимир Зеленский, Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров, без главы ОП Андрея Ермака. Встреча проходила в спокойном тоне, президент сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ и что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

По данным ВВС, в течение последних месяцев Зеленский уже не раз был близок к тому, чтобы отправить Залужного в отставку. Что именно побудило президента к тому, чтобы сообщить главкому о ее неизбежности 29 января, точно не известно.

Ситуация на фронте за последнее время не претерпела весомых изменений. Большой новостью стало крушение российского Ил-76 под Белгородом на прошлой неделе, но детали этого инцидента до сих пор не известны.

Один из собеседников ВВС заявил, что президент в понедельничном разговоре обосновывал необходимость отставки Залужного тем, что он хочет перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины. Однако сообщений о кадровых изменениях в других силовых, военных и правоохранительных органах пока не поступало.

Также не известно, что именно помешало появлению указа президента после того, как он озвучил Залужному свое кадровое решение. Собеседники ВВС во власти озвучивают два основных варианта: либо в ситуацию вмешались западные партнеры Киева, либо есть проблема с назначением нового главкома.

"The Economist" отмечает, что 58-летний Сырский из-за жесткого подхода к ведению боевых действий непопулярен среди военных, а 38-летний Буданов никогда ранее не руководил обычными вооруженными силами или организацией в миллион человек, поэтому есть предположение, что руководитель ГУР отказался от должности главнокомандующего.

Это издание пишет о патовости ситуации. Дескать, президент имеет право сменить командующего, которому он больше не доверяет, но "устранение человека, настолько популярного среди солдат и общественности, как генерал, несет в себе политические и военные риски".

А причины видит в том, что Залужный оказывал давление на Зеленского по поводу широкомасштабной мобилизации, они спорили о военной стратегии, а рост популярности главнокомандующего мог беспокоить ОП.

Дословно "The Economist": "Неизвестно, чем закончится эта история. Но если Зеленский оставит своего главнокомандующего в должности, он будет выглядеть слабым. Если же он уволит его, то неуклюжий способ, которым это было сделано, только повредит доверию к руководству".

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