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Инспекторы из Минобороны США встретились с Умеровым и поговорили об оказанной помощи

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 31 января 2024, 11:50
Инспекторы из Минобороны США встретились с Умеровым и поговорили об оказанной помощи
фото: Бриджит Бринк в Twitter

Генеральные инспекторы США от Министерства обороны, Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) провели с министром обороны Украины Рустемом Умеровым встречу по вопросу помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву.

Источник: "Европейская правда", посол США в Украине Бриджит Бринк

Прямая речь: "Мы обсудили важность надзора и подотчетности американской помощи в сфере безопасности, а также усилия Министерства обороны, направленные на обеспечение такого надзора".

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Детали: Ранее сообщалось, что в Киев прибыли трое инспекторов из Соединенных Штатов для серии встреч с распорядителями предоставленной США помощи.

Перед этим стало известно, что проверка Пентагона выявила определенные проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине за период с 2014 года.

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В ноябре посол США в Украине заявила, что представители посольства, которые следят за использованием военной, гуманитарной и другой помощи Киеву, не зафиксировали случаев, когда она направлялась не по назначению.

Напомним, в середине января в Киев снова приезжала спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер.

Темы: СШАпомощь Украине
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