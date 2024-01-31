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Інспектори із Міноборони США зустрілись з Умєровим і поговорили про надану допомогу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 31 січня 2024, 11:50
Інспектори із Міноборони США зустрілись з Умєровим і поговорили про надану допомогу
фото: Бріджит Брінк у Twitter

Генеральні інспектори США від Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID) провели з міністром оборони України Рустемом Умєровим зустріч щодо допомоги, яку Вашингтон надав Києву.

Джерело: "Європейська правда", посол США в Україні Бріджит Брінк

Пряма мова: "Ми обговорили важливість нагляду та підзвітності американської допомоги у сфері безпеки, а також зусилля Міністерства оборони, спрямовані на забезпечення такого нагляду".

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Деталі: Раніше повідомляли, що до Києва прибули троє інспекторів зі Сполучених Штатів для серії зустрічей з розпорядниками наданої США допомоги. 

Перед цим стало відомо, що перевірка Пентагону виявила певні проблеми з обліком 2% зброї, переданої Україні за період з 2014 року.

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У листопаді посол США в Україні заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.

Нагадаємо, в середині січня до Києва знову приїздила спецпредставниця США з питань відбудови України Пенні Пріцкер.

Теми: СШАдопомога Україні
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