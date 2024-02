Інспектори із Міноборони США зустрілись з Умєровим і поговорили про надану допомогу

Генеральні інспектори США від Міністерства оборони, Державного департаменту та Агентства з міжнародного розвитку (USAID) провели з міністром оборони України Рустемом Умєровим зустріч щодо допомоги, яку Вашингтон надав Києву.

Джерело: "Європейська правда", посол США в Україні Бріджит Брінк

Пряма мова: "Ми обговорили важливість нагляду та підзвітності американської допомоги у сфері безпеки, а також зусилля Міністерства оборони, спрямовані на забезпечення такого нагляду".

Today @StateOIG @USAID_OIG @DOD_IG met Defense Minister @rustem_umerov. We discussed the importance of oversight and accountability of U.S. security assistance and the MOD’s efforts to assure this oversight. pic.twitter.com/PMC3RJEFxH