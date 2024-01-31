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В районе Кривого Рога уничтожили ракету Х-59 – Воздушные силы

Татьяна ЛозовенкоСреда, 31 января 2024, 16:21
В районе Кривого Рога уничтожили ракету Х-59 – Воздушные силы
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА АРМИЯ INFORM

В Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена российская ракета Х-59.

Источник: Воздушное командование "Восток" 

Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".

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Темы: Кривой Рогракетный ударВоздушные силы ВСУ
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