В районе Кривого Рога уничтожили ракету Х-59 – Воздушные силы
Среда, 31 января 2024, 16:21
В Криворожском районе Днепропетровской области уничтожена российская ракета Х-59.
Источник: Воздушное командование "Восток"
Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".
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Что предшествовало:
- Около 15:20 во всех областях Украины из-за взлета российского истребителя МиГ-31К объявили воздушную тревогу.