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Удар россиян по Киеву 29 декабря: погибли уже 32 человека

Ирина БалачукЧетверг, 4 января 2024, 07:51
Удар россиян по Киеву 29 декабря: погибли уже 32 человека
Спасатели. Фото ГСЧС

Еще двух погибших в результате удара россиян по столице 29 декабря обнаружили при осуществлении экспертизы − таким образом количество жертв российской агрессии возросло до 32.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Следователи криминалисты ГУ МВД при осуществлении экспертизы обнаружили еще двух погибших. По состоянию на 7 утра 4 января на основании проведенных следственных действий общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека".

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Детали: Он напомнил, что еще 30 человек пострадали в результате той атаки россиян.

Что было ранее: 3 января ГСЧС сообщила, что в Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря.

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Темы: Киевракетный ударжертвы
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