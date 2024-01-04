Удар россиян по Киеву 29 декабря: погибли уже 32 человека
Четверг, 4 января 2024, 07:51
Еще двух погибших в результате удара россиян по столице 29 декабря обнаружили при осуществлении экспертизы − таким образом количество жертв российской агрессии возросло до 32.
Источник: КГВА в Telegram
Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Следователи криминалисты ГУ МВД при осуществлении экспертизы обнаружили еще двух погибших. По состоянию на 7 утра 4 января на основании проведенных следственных действий общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека".
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Детали: Он напомнил, что еще 30 человек пострадали в результате той атаки россиян.
Что было ранее: 3 января ГСЧС сообщила, что в Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ночью и утром 29 декабря Россия осуществила массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
- На второй день после атаки президент Владимир Зеленский сообщил, что погибли 39 человек. Позже количество жертв этого удара возростало, потому что под завалами находили погибших.
- Тогда оккупанты выпустили по Украине 158 воздушных целей − беспилотников и ракет различного типа. ПВО удалось уничтожить 114 из них.
- По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.