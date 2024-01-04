Через линию "Хочу жить" сдались в плен более 220 оккупантов − FT

Российский лейтенант Даниил Алферов (по центру), который сдался в плен и помог сдаться еще 11 оккупантам. Скриншот из видео ГУР

По состоянию на декабрь более 220 российских солдат сдались в плен через горячую линию "Хочу жить", еще более 1 000 заявок находятся на рассмотрении, пишет Financial Times.

Источник: Financial Times со ссылкой на спикера Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен (проект "Хочу жить") Виталия Матвиенко

Дословно Financial Times: "Российский лейтенант Даниил Алферов сделал то, что не удалось остальной армии Владимира Путина, которая начала полномасштабное вторжение в Украину: он дошел до центра Киева.

Реклама:

В октябре, сидя между двумя офицерами украинской военной разведки, 27-летний Алферов осудил неспровоцированную войну своей страны и заявил, что добровольно сдался в плен".

Детали: Издание пишет, что этот выпускник московского военного училища помог сдаться в плен еще 11 российским военным, которые воевали под его командованием на Херсонщине.

Все они сдались, позвонив на горячую линию "Хочу жить". FT отмечает, что их капитуляция − известная как операция ГУР "Барыня" − предоставила Украине ценную разведывательную информацию с поля боя.

ВИДЕО ДНЯ

Для справки: ГУР открыло горячую линию в сентябре 2022 года − всего за 3 дня до частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. В то время как Москва мобилизовала около 300 000 резервистов, горячая линия "Хочу жить" начала разрываться от звонков.

FT цитирует один из разговоров между оператором линии и оккупантом, где россиянин на вопрос, хочет ли он жить, ответил "Да. Мне кто-то дал этот номер. Вы можете помочь мне сдаться?"

Первая успешная сдача в плен состоялась менее чем через месяц после запуска линии.

Сообщается, что с тех пор каждую неделю сдаются около трех российских солдат.

Дословно Financial Times: "Сейчас на горячую линию поступило более 26 000 звонков по телефону и через чат-бот в мессенджере Telegram.

Веб-сайт hochuzhit.com посетили более 48 миллионов раз, в том числе 46 миллионов раз с территории России. Сайт был заблокирован в России через несколько дней после его запуска, но остается доступным через сервисы, которые скрывают интернет-адрес пользователя".

Детали: По словам Матвиенко, и Украина, и Россия применяют информационные кампании и психологические операции, чтобы повлиять на другую сторону. Для этого используют листовки, сброшенные с воздуха, массовые текстовые сообщения, рекламу на радио и телевидении, и даже крики из окопа в окоп.

Сообщается, что не все усилия Украины были успешными, но горячая линия принесла свои дивиденды.

"ГУР рассматривает российских солдат как валюту, за которую можно выкупить украинских военнопленных", − пишет FT.

Сообщается, что перед освобождением россиян Матиенко дает им визитки "Я хочу жить", чтобы они раздавали их мужчинам в России, которые могут быть мобилизованы, на случай, если они захотят сбежать, когда прибудут в Украину. Он называет это "предварительной капитуляцией" − обращение позволит российскому солдату ускорить процесс подачи документов.

Издание пишет, что к тому времени, когда российский призывник, выбравший "предварительную капитуляцию", прибудет в Украину, ГУР уже обработает его заявление и проведет проверку − все это сократит время, которое солдату придется провести на поле боя до того, как он сдастся в плен.

Сообщается, что на горячей линии "Хочу жить" 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работают 10 операторов, которые сидят в секретном месте в Киеве. Команда состоит из военных психологов и аналитиков, которые, по словам Матвиенко, прошли специальную подготовку для общения с российскими солдатами.

Он рассказал, что иногда оккупанты звонят в слезах, тогда их надо успокоить. Другие верят российской пропаганде об "украинских неонацистах, которые убивают россиян" − тех приходится убеждать.

Украинская власть обещает не только то, что они будут жить, но и то, что с ними будут хорошо обращаться в соответствии с Женевскими конвенциями об обращении с военнопленными. Среди других гарантий − медицинская помощь, трехразовое горячее питание, общение с родными на родине и, конечно, вероятность обмена на украинских военнопленных и возвращение домой, в Россию.

Оккупантам, которые боятся, что их жизни угрожает опасность в случае возвращения в Россию, ГУР предлагает возможность попросить убежища в Украине.

Матвиенко рассказал, что горячая линия пережила несколько всплесков звонков. Первый был в ноябре 2022 года, примерно в то время, когда украинские военные освободили Херсон во время контрнаступления.

Еще одна волна была весной, когда Украина готовилась к своему последнему контрнаступлению.

"В марте 2023 года мы получили почти 3 000 заявок. Это по сравнению с декабрем 2022 года, когда было 1 500 заявок", − рассказал Матвиенко.

Издание также напоминает одну из самых успешных историй сдачи, которая произошла в августе 2023 года, когда российский пилот Максим Кузьминов перегнал на территорию Украины вертолет Ми-8.

Операция под кодовым названием "Синица" планировалась шесть месяцев.

Кузьминов сдался вместе с вертолетом и вскоре после этого получил свое вознаграждение. По словам Матвиенко, сейчас он живет со своей семьей в секретном месте в Украине.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Кузьминов призвал своих российских товарищей последовать его примеру, сказав: "Вы не пожалеете".