Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Спецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского военного

Катерина ТищенкоСуббота, 30 сентября 2023, 13:25
Спецоперация Барыня: ГУР завербовало российского военного
пресс-конференция с участием Юсова и Алферова, фото Укринформ

Главное управление разведки Минобороны Украины успешно провело спецоперацию "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции с участием российского военного Даниила Алферова, передает корреспондент Укринформа

Андрей Юсов на пресс-конференции по спецоперации ГУР, фото Укринформ
Андрей Юсов на пресс-конференции по спецоперации ГУР, фото Укринформ

Прямая речь Юсова: "В результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, который с июня 2023 года активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина осуществила спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию".

Реклама:

Детали: Транспортировкой Алферова на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ.

Россиянин рассказал, что связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить".

За время сотрудничества с ГУР он убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

ВИДЕО ДНЯ
Даниил Алферов, фото Укринформ
Даниил Алферов, фото Укринформ

Прямая речь Алферова: "Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, которые сдались в плен".

Предыстория:

  • 23 августа стало известно, что недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.  
  • Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.
  • После этого в ГУР заявляли, что количество вояк РФ, желающих сдаться Украине в плен, возросло на 70%.

Темы: разведкаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
ГУР и ВМС вернули домой десантников, которые более полутора лет были в оккупации
Генсек НАТО: Героизмом ракеты не собьешь, Украине нужны возможности
Медведев грозится захватить больше украинских регионов
В Бундестаге заявили, что Украина имеет право бить ракетами по территории РФ
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: