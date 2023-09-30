Спецоперация "Барыня": ГУР завербовало российского военного

Главное управление разведки Минобороны Украины успешно провело спецоперацию "Барыня", в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного.

Источник: представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции с участием российского военного Даниила Алферова, передает корреспондент Укринформа

Андрей Юсов на пресс-конференции по спецоперации ГУР, фото Укринформ

Прямая речь Юсова: "В результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, который с июня 2023 года активно сотрудничал с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина осуществила спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию".

Реклама:

Детали: Транспортировкой Алферова на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ.

Россиянин рассказал, что связался с украинской стороной благодаря проекту "Хочу жить".

За время сотрудничества с ГУР он убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.

ВИДЕО ДНЯ

Даниил Алферов, фото Укринформ

Прямая речь Алферова: "Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, которые хотят сдаться в плен по программе "Хочу жить". За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, которые сдались в плен".

Предыстория: