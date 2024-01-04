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Россияне увеличили количество боестолкновений почти вдвое – Тарнавский

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 января 2024, 11:26
Россияне увеличили количество боестолкновений почти вдвое – Тарнавский
АЛЕКСАНДР ТАРНАВСКИЙ. ФОТО "АРМИЯINFOM"

Российские оккупанты почти вдвое увеличили количество боестолкновений в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".

Источник: командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский

Прямая речь: "Российские оккупанты снова увеличили, почти в два раза, количество боестолкновений. Продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции из артиллерии".

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Детали: Тарнавский сообщил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 47 боевых столкновений и совершил 875 артобстрелов.

Общие потери оккупантов составили 423 человека и 72 единицы военной техники. В частности, 10 танков, 14 ББМ, 10 артсистем, 1 РСЗО, 22 БпЛА, 10 автомобилей и 4 единицы спецтехники. Уничтожено 2 склада боеприпасов и еще 1 важный объект противника.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце декабря Тарнавский сообщал, что враг активизировал свои действия почти по всей линии боевого соприкосновения.
  • 2 января он сообщал, что враг уменьшил количество боевых столкновений на таврийском направлении и активизировал боевую работу авиации

Темы: война
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