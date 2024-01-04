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Россияне усиленно меняют этнический состав населения на ВОТ − Федоров

Ирина БалачукЧетверг, 4 января 2024, 11:28
Россияне усиленно меняют этнический состав населения на ВОТ − Федоров
Иван Федоров. Скриншот из видео из Telegram

Российские захватчики усиленно меняют этнический состав населения на временно оккупированной территории Запорожской области, сообщил официальный мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра: "Сначала довели местных жителей до обнищания. Теперь через оккупационный центр занятости предлагают безработным ехать на заработки в Россию. Вместо этого завозят на ВОТ гастролеров из РФ".

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Детали: По его словам, сейчас 50% населения Мелитополя − неместные.

Прямая речь Федорова: "До полномасштабного вторжения в городе проживало 150 тысяч человек. За два года оккупации около 90 тысяч выехали в другие города Украины и мира. В Мелитополе осталось 60 тысяч коренных жителей, однако примерно столько же понаехало из вражеской страны".

Детали: Мэр добавил, что сейчас мелитопольцы, выходя на улицу, не встречают знакомых лиц, потому что "вокруг недолюди из России".

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Темы: Мелитопольоккупациявойна
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