В Кропивницком и Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы – СМИ
Четверг, 4 января 2024, 14:02
В Кропивницком и Кривом Роге во время угрозы применения баллистического вооружения раздались звуки взрывов.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне
Детали: В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
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Корреспонденты Суспільного сообщили, что в Кропивницком и Кривом Роге слышны звуки взрывов.
В 14:20 Воздушные силы сообщили о ракете на Кропивницкий.
Суспільне сообщило, что в Кропивницком снова слышны взрывы.
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