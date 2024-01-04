В Кропивницком и Кривом Роге во время тревоги раздались взрывы – СМИ

карта воздушных тревог по состоянию на 14:28, alerts.in.ua

В Кропивницком и Кривом Роге во время угрозы применения баллистического вооружения раздались звуки взрывов.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне

Детали: В 13:52 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

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Корреспонденты Суспільного сообщили, что в Кропивницком и Кривом Роге слышны звуки взрывов.

В 14:20 Воздушные силы сообщили о ракете на Кропивницкий.

Суспільне сообщило, что в Кропивницком снова слышны взрывы.

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