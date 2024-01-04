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В Крыму второй раз за день раздались взрывы

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 января 2024, 22:31
В Крыму второй раз за день раздались взрывы
Вероятное фото работы ПВО в Новороссийске. Фото Крымский ветер.

Во временно оккупированных Саках в Крыму 4 января прогремели взрывы, оккупанты сообщили об "атаке".

Источник: Крым.Реалии, так называемый глава российской администрации Саков Александр Овдиенко, паблик "Крымский ветер"

Детали: Местные паблики сообщили о взрывах в Саках. Овдиенко пишет об "атаке" на побережье Саки – Евпатория. Кроме того, местные телеграммы пишут о попытках Черноморского флота "отбить атаку" возле Севастополя.

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Крымские паблики сообщают о взрывах в районе Керченского пролива, называют это "работой ПВО", оккупанты также перекрыли Керченский мост.

Также сообщается во взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России.

ВИДЕО ДНЯ
 
Вероятное фото работы ПВО в Новороссийске - Крымский ветер

Что предшествовало:

  • 4 января во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах в Севастополе и Евпатории. Враждебный Минобороны заявляет, что якобы уничтожили 10 ракет над полуостровом.
  • В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 15 часов 4 января Силами обороны поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севестополя.

Темы: Крымоккупация
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