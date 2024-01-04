В Крыму второй раз за день раздались взрывы

Во временно оккупированных Саках в Крыму 4 января прогремели взрывы, оккупанты сообщили об "атаке".

Источник: Крым.Реалии, так называемый глава российской администрации Саков Александр Овдиенко, паблик "Крымский ветер"

Детали: Местные паблики сообщили о взрывах в Саках. Овдиенко пишет об "атаке" на побережье Саки – Евпатория. Кроме того, местные телеграммы пишут о попытках Черноморского флота "отбить атаку" возле Севастополя.

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Крымские паблики сообщают о взрывах в районе Керченского пролива, называют это "работой ПВО", оккупанты также перекрыли Керченский мост.

Также сообщается во взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России.

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Вероятное фото работы ПВО в Новороссийске - Крымский ветер

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