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В Минобороны России отчитались, что над Крымом сбили 36 беспилотников

Алена ИвашкивПятница, 5 января 2024, 00:13
В Минобороны России отчитались, что над Крымом сбили 36 беспилотников
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Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила 36 БПЛА над Крымом.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Кроме этого, российские военные сообщили, что один дрон якобы сбили над Краснодарским краем.

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Что предшествовало:

  • Во временно оккупированных Саках в Крыму 4 января прогремели взрывы, оккупанты сообщили об "атаке".
  • Также сообщается во взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России.
  • 4 января во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах в Севастополе и Евпатории. Враждебный Минобороны заявляет, что якобы уничтожили 10 ракет над полуостровом.
  • В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 15 часов 4 января Силами обороны поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севестополя.

Темы: Крымбеспилотники
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