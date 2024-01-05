В Минобороны России отчитались, что над Крымом сбили 36 беспилотников
Пятница, 5 января 2024, 00:13
Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила и перехватила 36 БПЛА над Крымом.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Кроме этого, российские военные сообщили, что один дрон якобы сбили над Краснодарским краем.
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Что предшествовало:
- Во временно оккупированных Саках в Крыму 4 января прогремели взрывы, оккупанты сообщили об "атаке".
- Также сообщается во взрывах в районе Севастополя и Новороссийска. В соцсетях публикуют вероятное фото работы ПВО в Новороссийске на юге России.
- 4 января во временно оккупированном Крыму сообщили о взрывах в Севастополе и Евпатории. Враждебный Минобороны заявляет, что якобы уничтожили 10 ракет над полуостровом.
- В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что около 15 часов 4 января Силами обороны поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севестополя.