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Воздушные силы пока не могут подтвердить применение Россией ракет из КНДР

Алена МазуренкоПятница, 5 января 2024, 10:23
Воздушные силы пока не могут подтвердить применение Россией ракет из КНДР
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО ВОЗДУШНЫХ СИЛ

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о применении Россией баллистических ракет, приобретенных в КНДР.

Источник: Юрий Игнат в утреннем телемарафоне новостей

Прямая речь: "Точно, что они ударили баллистикой, а какая баллистика и чья ракета будем разбираться. Пока у нас нет данных, что были использованы такие ракеты.

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Заявление было соответствующее от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить".

Детали: Игнат также рассказал, что среди вооружения, которое есть в Северной Корее, много чего советского, много технологий передал еще Союз: "Возможно, даже идентичное. Поэтому ожидать чего-то нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком".

Напомним:

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  • Неназванные американские чиновники в комментарии американским СМИ заявили, что Россия планирует приобрести баллистические ракеты малой дальности у Ирана и уже получает десятки баллистических ракет и пусковых установок из Северной Кореи.
  • 4 января представитель Белого Дома Джон Кирби рассказал, что Россия уже по крайней мере дважды применяла в Украине ракеты, приобретенные у КНДР, – 30 декабря 2023 года ракета попала в открытое поле в Запорожской области и 2 января 2024 года (последствия использования еще оцениваются).
  • Соединенные Штаты готовят дополнительные санкции против лиц, причастных к передаче России военной помощи из Северной Кореи и Ирана - в частности баллистических ракет.

Темы: КНДРВоздушные силы ВСУвойнаракетный удар
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