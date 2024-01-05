Воздушные силы пока не могут подтвердить применение Россией ракет из КНДР

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о применении Россией баллистических ракет, приобретенных в КНДР.

Источник: Юрий Игнат в утреннем телемарафоне новостей

Прямая речь: "Точно, что они ударили баллистикой, а какая баллистика и чья ракета будем разбираться. Пока у нас нет данных, что были использованы такие ракеты.

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Заявление было соответствующее от Соединенных Штатов. Поэтому изучать будут специалисты определенные какие-то обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить".

Детали: Игнат также рассказал, что среди вооружения, которое есть в Северной Корее, много чего советского, много технологий передал еще Союз: "Возможно, даже идентичное. Поэтому ожидать чего-то нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то, но не слишком".

Напомним:

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