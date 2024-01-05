В Севастополе снова звучала тревога
Пятница, 5 января 2024, 11:45
В Севастополе в оккупированном Крыму дважды за утро звучала воздушная тревога, оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту.
Источник: назначенный Россией "мэр" оккупированного города Михаил Развожаев, "Крым.Реалии"
Детали: Движение машин по Керченскому мосту перекрыто. Также в Севастополе прекращал движение морской и наземный общественный транспорт.
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Развожаев утверждает, что дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт - это военные используют табельные средства маскировки.
Обновлено: Тревогу отменили, движение по мосту восстановили. Тревога длилась около 20 минут.
Около 11:35 (примерно через час после отбоя) в городе снова объявили тревогу. Около 11:55 тревогу отменили.
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