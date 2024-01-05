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Британская разведка оценила изменения на фронте за последнюю неделю

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 12:01
Британская разведка оценила изменения на фронте за последнюю неделю
Фото: Генштаб ВСУ

В течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статичной линией фронта, либо очень постепенным, локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании по российско-украинской войне 5 января

Детали: Вблизи Купянска Западная группа российских войск продолжает проводить широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.

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На севере Донецкой области Украина удерживает стабильную линию фронта, несмотря на мелкомасштабные российские атаки вокруг Бахмута.

В центральной части Донецкой области за Авдеевку до сих пор идут ожесточенные бои, тогда как российские войска в конце декабря 2023 года закрепили достижения в районе Марьинки, что позволило им наконец продвинуться к западной окраине города после девяти лет боев в этой местности.

На юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, достигли минимального прогресса в новой попытке вытеснить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки.

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В одном из последних обзоров разведка Британии спрогнозировала, что с текущими темпами российских потерь личного состава в Украине к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

Британская разведка также рассказала о роли специальной "охранной" структуры, созданной властями Москвы по указанию из Кремля.

Темы: разведкаВеликобритания
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