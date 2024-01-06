Кадыров заявил, что не хотел снятия санкций в обмен на пленных: Это был троллинг
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "троллингом" его предложение обменять украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с него и его семьи.
Источник: Кадыров во время церемонии построения чеченских силовиков
Прямая речь Кадырова: "Их (США - ред) интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков.
А именно: готов обменять этих 20 украинских военнопленных на снятие санкций с моей дорогой мамы Аймани Несиевны Кадыровой, моих дочерей, моих несовершеннолетних детей и супруги – Медни Мусаевны. Все они абсолютно не имеют никакого отношения к политике.
Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут.
Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг.
А что до санкций, так они нам никак не мешают жить".
Что предшествовало:
- Российские СМИ опубликовали видео, где Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи снимут западные санкции.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов отреагировал на просьбу Кадырова уволить 20 украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с членов его семьи, самолетов и лошадей.