Кадыров заявил, что не хотел снятия санкций в обмен на пленных: Это был троллинг

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "троллингом" его предложение обменять украинских военнопленных в обмен на снятие санкций с него и его семьи.

Источник: Кадыров во время церемонии построения чеченских силовиков

Прямая речь Кадырова: "Их (США - ред) интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков.

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А именно: готов обменять этих 20 украинских военнопленных на снятие санкций с моей дорогой мамы Аймани Несиевны Кадыровой, моих дочерей, моих несовершеннолетних детей и супруги – Медни Мусаевны. Все они абсолютно не имеют никакого отношения к политике.

Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут.

Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг.

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А что до санкций, так они нам никак не мешают жить".

Что предшествовало: