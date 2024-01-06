МИД просит Международный уголовный суд учесть указ Путина об украинских детях
МИД Украины призывает Международный уголовный суд принять во внимание действия руководства РФ по принудительному предоставлению депортированным украинским детям гражданства РФ, что является одним из признаков геноцида.
Источник: комментарий МИД Украины относительно указа президента РФ Владимира Путина о праве на принятие в гражданство РФ
Детали: В МИД напомнили, что 4 января Путин подписал указ "Об определении отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлением о принятии в гражданство Российской Федерации".
Документ, в частности, предусматривает, что дети-сироты и дети, оставшиеся без родительской опеки и являющиеся гражданами Украины, могут получить гражданство РФ по личному решению президента России, без учета всех или отдельных требований федерального законодательства. Заявление на вступление в гражданство РФ могут подать руководители российских организаций, в которых принудительно находятся украинские дети.
В МИД подчеркнули, что этот очередной "нормативно-правовой акт", кроме его направленности удовлетворить за счет мигрантов демографические потребности страны-агрессора для продолжения вооруженной агрессии против Украины, также грубо нарушает законодательство Украины, нормы международного права и права детей – граждан Украины, которые во время широкомасштабного наступления РФ были принудительно перемещены на территорию государства-агрессора.
Такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, являются ничтожными и не создают никаких правовых последствий. Введение РФ новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишение похищенных украинских детей возможности вернуться на Родину, отметили в МИД.
Дословно: "Настоящая ценность этого указа заключается лишь в том, что он будет служить очередным доказательством преступлений РФ против Украины, насильственной ассимиляции украинских детей и попытки лишения их собственной Родины.
Призываем Международный уголовный суд принять во внимание эти действия руководства РФ по переводу украинских детей из одной национальной группы в другую, в том числе путем принудительного предоставления им гражданства РФ, что является одним из признаков геноцида, а международное сообщество как можно скорее реализовать выданный МУС ордер на арест Владимира Путина, осуществив необходимые меры по его задержанию для передачи органам международного правосудия".