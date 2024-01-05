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Кулеба: Украина вытащила Евросоюз из "комы нерасширения"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 5 января 2024, 21:46
Кулеба: Украина вытащила Евросоюз из комы нерасширения
Дмитрий Кулеба. фото МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина помогла Европейскому Союзу выйти из состояния "комы нерасширения".

Источник: Кулеба в интервью ведущему Вадиму Карпьяку, которое транслировалось в Instagram, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Именно Украина вытащила Европейский Союз из состояния "комы нерасширения"... Как царство покоя он находился в живом нормальном состоянии, но как сила как движущая сила истории он находился в коме, в которую сам себя загнал так называемым явлением усталости от расширения".

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Детали: По словам Кулебы, если бы не Украина "ЕС и сейчас оставался в этой коме и не был исторической силой".

"А открывшись к идее расширения они по сути вернули себя на историческую сцену и вернули нам веру и оптимизм именно в историческую роль Европейского Союза", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним: 14 декабря 2023 года на саммите ЕС лидеры поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой.

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Хотя решение по Киеву длительное время блокировала Венгрия, ее вето удалось преодолеть, уговорив венгерского премьера Виктора Орбана выйти из комнаты во время голосования и таким образом удержаться.

Сам Орбан позже заявил, что согласился отказаться от права вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС потому, что у него будет еще много возможностей заблокировать этот процесс.

Читайте также: Поражение Орбана или победа Украины? Детали и последствия решения исторического саммита ЕС.

Темы: ЕСМИД
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