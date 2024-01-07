В результате попадания "Шахеда" на Николаевщине горела база отдыха
Воскресенье, 7 января 2024, 08:29
Вечером, 6 января, произошло попадание БпЛА типа Shahed-131/136 в рекреационной зоне, в результате чего на одной из законсервированных баз Николаевской области отдыха произошло возгорание.
Источник: Николаевская ОГА
Детали: Кроме того, в ночь на 7 января силы ПВО сбили 5 "Шахедов" над областью.
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Также 6 января в 11:28 и ночью 7 января 00:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по населенному пункту Куцурубской громады.
Пострадавших нет.