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Работник "Укрзализныци" сливал ФСБ передвижения ВСУ: задержан житель Днепра

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 января 2024, 11:37
Работник Укрзализныци сливал ФСБ передвижения ВСУ: задержан житель Днепра
фото прокуратуры

В Днепре задержан сотрудник "Укрзализныци", который передавал ФСБ России данные о движении по железной дороге подразделений и военной техники ВСУ.

Источник: Служба безопасности, Днепропетровская областная прокуратура

Детали: По информации Службы безопасности, ФСБ завербовала жителя Днепра летом этого года. В их поле зрения попал из-за активности в прокремлевских Telegram-каналах.

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Прокуратура сообщает, что работник структурного подразделения "Укрзализныци" по указаниям российского куратора собирал и передавал информацию о логистических маршрутах движения по железной дороге подразделений украинских защитников и военной техники на территории области.

СБУ отмечает, что мужчина прежде всего пытался получить "максимум информации" о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

 
фото СБУ

Прокуратура добавляет, что он также слил координаты базирования трех воинских частей ВСУ.

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Указанные разведданные он посылал врагу через мессенджер Telegram в виде фотоснимков и текстовых сообщений.

Дословно СБУ: "По имеющимся данным, развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме".

Больше деталей: Прокуратура сообщает, что во время обыска по месту жительства и работы у него изъяли мобильные телефоны с доказательствами.

Жителю Днепра сообщено о подозрении по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения - содержание под стражей без определения размера залога. СБУ отмечает, что злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Темы: УкрзализныцяшпионажДнепржелезная дорога
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