Бойцам ВСУ рассылают вредоносный софт под видом рекрутинга в 3-ю ОШБр и ЦАХАЛ

Хакеры рассылают военнослужащим ВСУ сообщения с вредоносным программным обеспечением под видом рекрутинга в 3-ю ОШБр и изральский ЦАХАЛ.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, приняла меры по серии кибератак, в ходе которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal военнослужащим ВСУ сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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...Сообщения злоумышленников содержат файлы-архивы, запуск содержимого которых приведет к заражению компьютера вредоносными программами REMCOSRAT и REVERSESSH. При этом, названия и содержание архивов злоумышленники пытаются сделать интересными для военных - "опрос пленного", "геолокации", "команды кодирования", "позывные" и т.д.".

Детали: Подозрительную активность обнаружили специалисты американо-японской компании Trendmicro в конце декабря 2023 года и сообщили об этом CERT-UA.

В случае выявления подозрительной активности на компьютерах и в информационно-коммуникационных системах ВСУ специалистов просят безотлагательно информировать об этом Центр кибербезопасности ИТС.