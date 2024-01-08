Бійцям ЗСУ розсилають шкідливий софт під виглядом рекрутингу до 3-ї ОШБр та ЦАХАЛ

Хакери розсилають військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом рекрутингу до 3-ї ОШБр та ізральського ЦАХАЛ.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, вжила заходів щодо серії кібератак, в ході яких зловмисники розсилали в месенджері Signal військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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…Повідомлення зловмисників містять файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами REMCOSRAT і REVERSESSH. При цьому, назви та вміст архівів зловмисники намагаються зробити цікавими для військових – "опитування полоненого", "геолокації", "команди кодування", "позивні" тощо".

Деталі: Підозрілу активність виявили фахівці американо-японської компанії Trendmicro в кінці грудня 2023 року та повідомили про це CERT-UA.

У разі виявлення підозрілої активності на комп’ютерах та в інформаційно-комунікаційних системах ЗСУ фахівців просять невідкладно інформувати про це Центр кібербезпеки ІТС.