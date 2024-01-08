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Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о "гарантиях безопасности"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 8 января 2024, 21:57
Зеленский одобрил состав делегации для переговоров о гарантиях безопасности
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 8 января, подписал распоряжение о делегации Украины для участия в переговорах по наработке "гарантий безопасности".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на распоряжение на сайте Офиса президента

Детали: Делегацию для участия в "переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины" возглавляет глава ОП Андрей Ермак.

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От Офиса президента в делегации присутствуют заместители Ермака Роман Машовец и Игорь Жовква, представители Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Игорь Баранецкий и Виталий Мартынюк.

В ее состав также входят министры по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, обороны Рустем Умеров, его первый заместитель Александр Павлюк, заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

МИД в делегации представляют заместитель министра Николай Точицкий и посол по особым поручениям Антон Кориневич.

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Кроме того, в распоряжении упомянуты руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко, глава СБУ Василий Малюк и Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко.

Распоряжение Зеленского предусматривает, что Ермак как глава делегации по согласованию с МИД может вносить изменения в ее состав и привлекать экспертов при необходимости.

Также глава государства утвердил директивы для переговоров по "гарантиям безопасности". Эта часть распоряжения засекречена.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Конкретные двусторонние договоры с государствами, которые согласятся предоставить обязательства по безопасности, будут подписаны позже.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что получает от ЕС сигналы об отсутствии проблем в переговорах по двустороннему соглашению о "гарантиях безопасности" между ЕС и Украиной в продолжение декларации G7.

Темы: гарантии безопасностиЗеленскийпрезидент
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