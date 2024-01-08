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Умеров о борьбе с коррупцией: Система сопротивляется, но мы его преодолим

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 января 2024, 22:22
Умеров о борьбе с коррупцией: Система сопротивляется, но мы его преодолим
Рустем Умеров. Фото с его Facebook

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что учреждение в сотрудничестве с правоохранительными органами искореняет проявления коррупции: "Система сопротивляется, однако мы его преодолеем".

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь: "Сполна смог заработать внутренний аудит Минобороны и обновленная Генеральная инспекция Министерства обороны. Они уже выявили много нарушений – за последние 4 месяца на более 10 миллиардов нарушений, которые были совершены ранее. Жестко реагируем на все случаи".

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Детали: Умеров упомянул, что в декабре СБУ во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретении боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн.

Прямая речь: "Это то, о чем можем говорить публично. Впереди будут еще новости. Вместе с тем работаем над тем, чтобы решить проблему системно: внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО".

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Перестраиваем закупочные механизмы так, чтобы не помешать непрерывной поставке оружия и тылового имущества ВСУ. Теперь Минобороны – устанавливает правила игры, формирует политику, контролирует торги. Закупки осуществляют два специальных агентства".

Детали: Министр также отметил, что благодаря кадровым изменениям в "Агентстве оборонных закупок" за 4 месяца удалось сэкономить по всем тыловым закупкам примерно 3,5 млрд грн. Это ориентировочно 20% от запланированной суммы закупок.

Темы: Умеров РустемМинобороныкоррупцияВооруженные силы
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