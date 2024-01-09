Зурабишвили: Всегда было ощущение, что Россия - враг Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она всегда имела ощущение, что Грузия на протяжении веков имеет одного врага - Россию, и вокруг этого народ страны обязательно будет объединяться.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Прямая речь Зурабишвили: "Возможно, в какие-то периоды после независимости (Грузии) кто-то мог подумать, что могло быть другое отношение со стороны России".

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Детали: Она предположила, что, возможно, в РФ кто-то думает о том, что могут быть другие отношения с соседом, но сегодня, по ее словам, этого нет, и нет ни одного признака оттуда, который указывал бы на то, что в России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями.

"Возможно, некоторые не осознают (что Россия – враг), некоторые – не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт, который и сам (враг) не скрывает. Во всем прослеживается этот факт", – отметила Зурабишвили.

Напомним: Ранее Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, что на побережье Черного моря.

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Справка: Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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