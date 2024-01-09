Зурабішвілі: Завжди було відчуття, що Росія – ворог Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вона завжди мала відчуття, що Грузія впродовж століть має одного ворога – Росію, і навколо цього народ країни обов′язково буде об′єднуватись.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online"

Пряма мова Зурабішвілі: "Можливо, в якісь періоди після незалежності (Грузії) хтось міг подумати, що могло бути інше ставлення з боку Росії".

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Деталі: Вона припустила, що, можливо, в РФ хтось думає про те, що можуть бути інші стосунки із сусідом, але сьогодні, за її словами, цього немає, і немає жодної ознаки звідти, яка вказувала б на те, що в Росії є свідомість або бажання встановити рівноправні відносини зі своїми сусідами.

"Можливо, дехто не усвідомлює (що Росія – ворог), дехто – не хоче цього розуміти, а декого це влаштовує. Але це факт, який і сам (ворог) не приховує. У всьому простежується цей факт", – зазначила Зурабішвілі.

На запитання журналіста, чи вважає вона, як і її батько – голова грузинської громади у Франції, публіцист, перекладач Леван Зурабішвілі, можливим об'єднати народ Грузії хоча б тому, що в країни один ворог – РФ, президентка відповіла ствердно.

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"Обов'язково. Не "можливо", а те, що це обов'язково", – резюмувала Зурабішвілі.

Нагадаємо: Раніше Міністерство закордонних справ Грузії та президентка Саломе Зурабішвілі висловили обурення через рішення "парламенту" невизнаної Абхазії передати Росії комплекс державних дач "Бічвінда" у Піцунді, що на узбережжі Чорного моря.

Довідково: Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

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